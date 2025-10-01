Geschnappt! Franzosen entern Putins "Drohnen-Tanker"

Französische Soldaten haben im Atlantik ein Tankschiff betreten, das zur sogenannten russischen „Schattenflotte“ gehören soll.

Das unter beninischer Flagge fahrende Schiff Boracay liegt derzeit vor Saint-Nazaire vor Anker und wird verdächtigt, mit mutmaßlichen Drohnenüberflügen in Dänemark im September in Verbindung zu stehen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, wurde die Boracay von der französischen Marine überwacht und schließlich gestoppt. Der Rohöltanker war Ende September aus dem russischen Hafen Primorsk ausgelaufen und über die Ostsee sowie die Nordsee Richtung Ärmelkanal gefahren. Experten hatten ihn als eines jener Schiffe genannt, die mit Drohnenvorfällen in der Nähe des Flughafens Kopenhagen in Zusammenhang stehen könnten. Dort hatte der Luftraum am 22. September für fast vier Stunden gesperrt werden müssen.

Macron: "Schwere Verstöße"

Präsident Emmanuel Macron sprach am Mittwoch von „schweren Verstößen“ des Tankers, bestätigte aber keinen direkten Zusammenhang mit den Drohnenaktivitäten. Laut Marineangaben laufen Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen Schifffahrtsbestimmungen. Bereits zuvor war die Boracay wegen fehlender gültiger Flagge aufgefallen.

Die „Schattenflotte“ besteht aus älteren Tankern, deren Eigentums- und Versicherungsstrukturen oft undurchsichtig sind. Viele dieser Schiffe transportieren trotz westlicher Sanktionen russisches Erdöl. Die Boracay, Baujahr 2007, wurde von der EU im Oktober 2024 und von Großbritannien im Februar 2025 auf die Sanktionslisten gesetzt – wegen riskanter Praktiken und des Verdachts, russische Exporte zu stützen.

Das Schiff hatte Ende 2024 seinen Namen geändert; zuvor war es als Kiwala registriert. Ungeachtet solcher Namenswechsel bleibt die internationale Schiffsnummer (IMO) bestehen, wodurch Tanker wie die Boracay identifizierbar bleiben.