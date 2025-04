Im Krankenhaus: Sorge um Ex-Brasilien-Präsident

Der Gesundheitszustand des ultra-rechten, brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich nach einer Bauchoperation im Krankenhaus verschlechtert.

"Sein Blutdruck ist erhöht und seine Leberwerte haben sich verschlechtert", hieß es in einem medizinischen Bericht. Er werde sich noch am Donnerstag neuen Untersuchungen unterziehen, teilte das Krankenhaus in Brasília weiter mit. Eine Entlassung sei derzeit nicht absehbar.

Bolsonaro wurde am 13. April in der Hauptstadt wegen Komplikationen im Dünndarm operiert und liegt seither auf der Intensivstation. Seit einem Attentat auf ihn während des Wahlkampfs im September 2018 musste sich Bolsonaro bereits mehrfach Operationen unterziehen. Damals hatte ihn ein Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen und schwer verletzt.

Gegen den Ex-Präsidenten liegt derzeit eine Anklage vor, weil er nach seiner Wahlniederlage im Oktober 2022 einen Staatsstreich gegen die Regierung seines linken Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva geplant haben soll. Im März hatte der Oberste Gerichtshof diese gegen den ehemaligen Staatschef und sieben mutmaßlichen Mitverschwörern zugelassen. Im Fall einer Verurteilung könnten ihm mehrere Jahre Haft drohen. Am Mittwoch hatte ihn eine Gerichtsvollzieherin im Krankenhaus besucht, um ihn über die Eröffnung des Verfahrens vor dem Obersten Gerichtshof zu informieren.