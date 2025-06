Israel-Armee: Wieder Raketenangriffe aus dem Iran

Israels Armee hat einen neuen Raketenangriff aus dem Iran gemeldet.

Der Iran habe weitere ballistische Raketen abgefeuert, teilte das israelische Militär am Freitagnachmittag mit. Luftabwehrsysteme seien im Einsatz, um die Geschosse abzufangen. In mehreren Gegenden des Landes gab es den Angaben nach Raketenalarm. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde angewiesen, in Schutzräume zu gehen. Unbestätigten Berichten zufolge soll es Einschläge gegeben haben.

Darunter in der Küstenstadt Haifa. Über mögliche Opfer oder Schäden war zunächst nichts bekannt. In Tel Aviv und Jerusalem waren einem Augenzeugen zufolge mehrere Explosionen zu hören. Laut israelischen Medien deuten erste Berichte zudem auf Raketeneinschläge in der Wüste Negev hin. Die israelische Polizei bestätigte Einschlagstellen, nannte zunächst jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Später erklärte das israelische Militär die aktuelle Bedrohung durch iranische Raketen wieder für beendet. Die Bürger könnten die Schutzräume wieder verlassen, wurde mitgeteilt.