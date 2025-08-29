Alles zu oe24VIP
Israel barg Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen

29.08.25, 12:54 | Aktualisiert: 29.08.25, 13:56
Israel hat nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Leiche der Geisel Ilan Weiss im Gazastreifen geborgen.

Überreste einer Geisel gefunden

Zudem seien die Überreste einer weiteren Geisel gefunden worden, deren Identität noch nicht veröffentlicht wurde. Der 55-jährige Weiss war beim Angriff der Hamas auf den Kibbutz Be'eri am 7. Oktober 2023 getötet worden. Seine Ehefrau und Tochter waren lebend nach Gaza verschleppt und später freigelassen worden.

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hatte bei ihrem Angriff auf Israel nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet und 251 in den Gazastreifen verschleppt. Rund 50 von ihnen sollen sich noch lebend oder tot noch in der Gewalt der Hamas und des mit ihm verbündeten Islamischen Jihads befinden. Da im Judentum die ordnungsgemäße Beisetzung des Leichnams zentrale Bedeutung hat, werden auch die Toten von der israelischen Regierung als Geiseln betrachtet.

