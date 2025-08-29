Alles zu oe24VIP
Paetongtarn Shinawatra
Weltpolitik

Polit-Krise in Thailand: Regierung aufgelöst

29.08.25, 11:27
Shinawatra wurde bereits im Juli vorläufig suspendiert 

Das Verfassungsgericht in Thailand hat die thailändische Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra ihres Amtes enthoben und deren Regierung aufgelöst.

Shinawatra habe in einem öffentlich gewordenen Telefonat mit Kambodschas Ex-Regierungschef Hun Sen im Juni die ethischen Ansprüche, die an eine Ministerpräsidentin gestellt würden, nicht erfüllt, urteilte das neunköpfige Gericht am Freitag. Wegen des Vorfalls war Shinawatra im Juli schon vorläufig ihres Amtes enthoben worden.

