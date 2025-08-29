Schock-Report: Jeder 3. Schüler braucht Nachhilfe

Wieder ist der Anteil der Schüler, die Nachhilfe benötigen, gestiegen – auf 31%. Besonderes Angstfach: Mathematik. Eltern blechen für den Schulerfolg der Kinder im Schnitt 800 Euro pro Jahr. Das sind 280 Euro mehr als vor fünf Jahren.

Die Zahlen zur Nachhilfe sind ein Schul-Hammer! Ohne Geld zuzuschießen, würde ein Drittel der Kinder auf der Strecke bleiben. So berichtet die Arbeiterkammer in ihrem neuen Report zur Nachhilfe, pünktlich zum Schulstart.

318.000 Kinder nehmen Nachhilfe

Allein im Sommer brauchen 102.000 Schüler:innen Nachhilfe, übers Jahr sind es 318.000. Das ist jedes dritte Schulkind. Zusätzlich hätten weitere 45.000 Schüler:innen bezahlte Nachhilfe gebraucht. Sie haben aber keine bekommen, weil ihre Familien sich das nicht leisten können. Insgesamt zahlen Eltern über 153 Millionen Euro für Nachhilfe im Jahr. Außerdem brauchen vier von fünf Kindern Lernhilfe von den Eltern. Das zeigt der aktuelle Nachhilfebarometer von ifes für die Arbeiterkammer.

"Nachhilfe sollte die Ausnahme sein, ist aber die Regel"

„Nachhilfe sollte die Ausnahme sein, ist aber in Österreich die Regel. Der Unterricht sollte in der Schule stattfinden, nicht am Küchentisch“, sagt Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung in der AK Wien. Aber der Großteil der Kinder und Jugendlichen schafft die Schule nur mit Unterstützung beim Lernen zu Hause.

Fast vier von fünf Kindern und Jugendlichen (79 Prozent) werden zu Hause zumindest hin und wieder beim Aufgabenmachen und beim Lernen und Üben begleitet.

Knapp einem Viertel aller Schüler:innen müssen die Eltern so gut wie täglich helfen.

Drei Viertel der Eltern (75 Prozent), die ihren Kindern bei Schulaufgaben helfen, stehen deshalb zeitlich unter Druck

Permanenter Ausnahmezustand: Finanziell, nervlich, emotional

AK-Expertin Erdost warnt: „Hunderttausende Familien leben in Österreich im permanenten Ausnahmezustand – finanziell, nervlich und emotional. Wenn Eltern den Schulerfolg ihrer Kinder mit viel Geld oder Stress erkaufen müssen, läuft etwas grundsätzlich falsch.“

Mathematik Nachhilfefach Nummer 1

Der Mathematikunterricht ist der Hauptgrund für Nachhilfe in Österreich und seit Beginn des Nachhilfebarometers das Nachhilfefach Nummer eins: Ein Fünftel aller Schüler:innen bekommt Nachhilfe in Mathematik. Das heißt: Zwei von drei Nachhilfeschüler:innen (65 Prozent) bekommen Nachhilfe in Mathematik – sie ist das mit Abstand häufigste Nachhilfefach. Besonders schwierig wird es in der Oberstufe der Gymnasien: Dort benötigt sogar jede oder jeder Dritte (35 Prozent) Nachhilfe in Mathematik. Und das, obwohl wir für die sozialökologische Transformation dringend viel mehr Menschen brauchen, die sich für Mathematik und MINT-Fächer begeistern.