Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kinder im Auto
© Getty

In Wels

Betrunkene flüchtete mit Kleinkindern vor der Polizei

29.08.25, 10:24
Teilen

Alkolenkerin hatte einjähriges Kind im Auto mit. 

Wels. Schwer betrunken ist eine 33-jährige Lenkerin im Stadtgebiet von Wels am Donnerstagabend von der Polizei gestoppt worden. Besonders erschreckend: Im Auto saßen auch ihre beiden kleinen Kinder. Mehrere Anrufe gingen am Donnerstag: Zeugen hatten eine auffällige Autofahrerin auf der B1 gemeldet. Die Beamten konnten das Fahrzeug mit der Lenkerin mit der  auffälligen Fahrweise auf der B1 stadteinwärts spotten. „Nachdem die Beamten das Blaulicht aktivierten, bog die Lenkerin fluchtartig in eine Seitenstraße ab. Nach kurzer Nachfahrt konnte sie angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. 

Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 1,7 Promille. Mit im Fahrzeug befanden sich die beiden Kleinkinder der 33-Jährigen, welche ein und drei Jahre alt sind. Der 33-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Kinder- und Jugendhilfe wurde über den Vorfall verständigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden