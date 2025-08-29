Betrunkene flüchtete mit Kleinkindern vor der Polizei

Alkolenkerin hatte einjähriges Kind im Auto mit.

Wels. Schwer betrunken ist eine 33-jährige Lenkerin im Stadtgebiet von Wels am Donnerstagabend von der Polizei gestoppt worden. Besonders erschreckend: Im Auto saßen auch ihre beiden kleinen Kinder. Mehrere Anrufe gingen am Donnerstag: Zeugen hatten eine auffällige Autofahrerin auf der B1 gemeldet. Die Beamten konnten das Fahrzeug mit der Lenkerin mit der auffälligen Fahrweise auf der B1 stadteinwärts spotten. „Nachdem die Beamten das Blaulicht aktivierten, bog die Lenkerin fluchtartig in eine Seitenstraße ab. Nach kurzer Nachfahrt konnte sie angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 1,7 Promille. Mit im Fahrzeug befanden sich die beiden Kleinkinder der 33-Jährigen, welche ein und drei Jahre alt sind. Der 33-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Kinder- und Jugendhilfe wurde über den Vorfall verständigt.