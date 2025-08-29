Alles zu oe24VIP
Sägewerk ging in Flammen auf
Großeinsatz

Sägewerk ging in Flammen auf

29.08.25, 10:12
13 Feuerwehren rückten in der Nacht auf Freitag aus. 

In Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) ist in der Nacht auf Freitag ein Brand in einem stillgelegten Sägewerk ausgebrochen. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Vierkanthof über, der Bewohner wurde rechtzeitig von Nachbarn geweckt und blieb unverletzt.

Der Alarm ging kurz vor halb zwei Uhr früh ein. Einsatzleiter Johannes König-Felleitner von der Feuerwehr Sipbachzell löste sofort Alarmstufe zwei aus. Rund 150 Kräfte von 13 Feuerwehren standen im Einsatz, unterstützt durch Löschwasser aus einem nahen Bach.

Durch den schnellen Angriff konnte der Hof weitgehend gerettet werden. Lediglich Teile des Wirtschaftstrakts und ein älterer Gebäudeteil wurden beschädigt. Der neuere Wohntrakt blieb nahezu unversehrt. Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Vormittag.

