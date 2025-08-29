Maxglaner Hauptstraße am 6. September "autofrei"

Die Straße verwandelt sich dann zu einer Flaniermeile.

Am 6. September wird die Maxglaner Hauptstraße in Salzburg von 10 bis 20 Uhr wieder autofrei. Beim „Autofreien Tag“ verwandelt sich die Straße in eine Flaniermeile mit Musik, Begegnung und buntem Programm. Ziel ist es, die Mobilitätswende erlebbar zu machen und zu zeigen, wie Stadtleben mit weniger Verkehr aussehen kann.

Die Besucher erwarten Info-Stände der Stadt zu Mobilität, Klimaschutz und Stadtplanung sowie ein kostenloses Kinderprogramm mit Spielebus, Airtrack-Bahn und Spürnasenecke. Musik, Vorführungen örtlicher Vereine und regionale Schmankerl runden das Fest ab. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 13. September.