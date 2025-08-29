Güterzug erfasst Auto auf Bahnübergang

Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig retten.

In Pörtschach ist in der Nacht auf Freitag ein Auto auf einem Bahnübergang von einem Güterzug erfasst worden. Der Lenker konnte sich rechtzeitig retten, verletzt wurde niemand.

Aus ungeklärter Ursache war der Pkw auf den Gleisen hängen geblieben. Zwei Passanten versuchten gemeinsam mit dem Fahrer, das Fahrzeug wegzuschieben, als sich die Schranken schlossen. Mit Taschenlampen warnten sie den Zug, doch der Lokführer konnte nicht mehr bremsen.

Der Zug prallte gegen das Auto, das sofort Feuer fing. Der Brand griff auf den Lärmschutzzaun über und beschädigte auch Schrankenanlage, Ampel und Gehsteig. Der Pkw brannte völlig aus, am Zug entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke blieb mehrere Stunden gesperrt.