Mit 233 km/h: Steirischer Führerscheinneuling wollte Pkw "austesten"

Auto erst am Vortag gekauft.

Stmk. Ein steirischer Probeführerscheinbesitzer wollte in der Nacht auf Freitag auf der Murtal Schnellstraße (S36) bei Spielberg seinen Pkw "austesten" und raste mit 233 km/h dahin. Dabei fiel er gegen 21.35 Uhr einer Zivilstreife auf, die sofort die Verfolgung aufnahm Der 18-Jährige aus dem Bezirk Murtal konnte schließlich gestoppt werden.

Er hatte das Auto erst am Vortag gekauft. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.