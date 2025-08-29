Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Anhalteversuch
© APA

Neu gekauft

Mit 233 km/h: Steirischer Führerscheinneuling wollte Pkw "austesten" -

29.08.25, 09:17
Teilen

Auto erst am Vortag gekauft. 

Stmk. Ein steirischer Probeführerscheinbesitzer wollte in der Nacht auf Freitag auf der Murtal Schnellstraße (S36) bei Spielberg seinen Pkw "austesten" und raste mit 233 km/h dahin. Dabei fiel er gegen 21.35 Uhr einer Zivilstreife auf, die sofort die Verfolgung aufnahm Der 18-Jährige aus dem Bezirk Murtal konnte schließlich gestoppt werden.

Er hatte das Auto erst am  Vortag gekauft. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden