Camping-Boom: Tirol überholt Kärnten
906.399 Nächtigungen

Camping-Boom: Tirol überholt Kärnten

29.08.25, 09:30
Tirol hat im ersten Halbjahr 2025 vor allem im Winter profitiert.

Campingurlaub boomt in Österreich weiterhin. Und das längst nicht nur im Sommer. Laut aktuellen Zahlen des Österreichischen Campingclubs (ÖCC) verzeichneten die heimischen Camping- und Stellplätze heuer im ersten Halbjahr mehr als drei Millionen Nächtigungen. Das entspricht einem Plus von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bundesland Tirol liegt an der Spitze

Besonders auffällig: Tirol hat in den ersten sechs Monaten Kärnten überholt. Mit 906.399 Übernachtungen liegt das Land an der Spitze des Bundesländer-Rankings, während Kärnten mit 666.133 Nächtigungen auf Platz zwei zurückfiel. Dahinter folgen Salzburg (322.955) und die Steiermark (301.873).

Für ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer zeigt das Ergebnis, dass Camping längst keine reine Sommer-Urlaubsform mehr ist. „In Tirol wurde heuer vor allem im Winter stark gecampt. Mit einem klaren Vorsprung in den Monaten Jänner, Februar und während der Skisaison“, erklärt Mehlmauer. Dass Tirol im ersten Halbjahr vorne liegt, sei daher kaum überraschend.

Kärnten bleibt für Camper ein Fixpunkt

Trotzdem bleibt Kärnten im Sommer ein Fixpunkt vieler Camperinnen und Camper. Mit seinen zahlreichen Seen ist das südlichste Bundesland besonders in den warmen Monaten ein Magnet für Campingurlauber. Während Tirol also vom Winter profitiert, punktet Kärnten weiterhin mit klassischen Sommeridyllen am Wasser.

