Nagelstudios müssen Waren um tausende Euro wegschmeißen
EU-Verbot

Nagelstudios müssen Waren um tausende Euro wegschmeißen

29.08.25, 10:45
Ab September gilt in Österreich ein Verbot für bestimmte Nagelgele. Die Chemikalie TPO darf dann nicht mehr in Kosmetikprodukten enthalten sein. 

Ab Montag, 1. September, ist die Verwendung von TPO-haltigen Nagelgelen in Österreich untersagt. Das Verbot folgt einer EU-Regelung, die den Inhaltsstoff aufgrund gesundheitlicher Risiken aus dem Verkehr zieht. TPO wird in vielen Nagelgelen eingesetzt, da er für die Aushärtung bei der Modellage sorgt.

Die Chemikalie steht im Verdacht, die Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen und während einer Schwangerschaft das ungeborene Kind zu gefährden. Daher ist die Verwendung in der EU künftig nicht mehr erlaubt.

Nagelstudios müssen entsorgen

Für österreichische Nagelstudios bedeutet die Regelung, dass alle Produkte mit TPO-Inhalt vernichtet werden müssen. Viele Betriebe verlieren dadurch Restbestände im Wert von mehreren tausend Euro.

Besonders kritisch sehen viele Nagelstudios die knappe Vorlaufzeit. Die Information über das Verbot wurde erst im Juli bekanntgegeben – Betriebe mussten ihr Sortiment somit innerhalb weniger Wochen anpassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

