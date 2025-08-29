Alles zu oe24VIP
Apfelbauern jubeln über heurige Ernte
Apfelbauern jubeln über heurige Ernte

29.08.25, 09:42
Ernte ist mit 142.000 Tonnen fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. 

Die Apfelernte in der Steiermark läuft auf Hochtouren und dürfte mit rund 142.000 Tonnen heuer fast doppelt so hoch ausfallen wie 2024. Damals sorgten Fröste für nur 75.000 Tonnen. Österreichweit wird eine Gesamternte von etwa 200.000 Tonnen erwartet. Damit sei die Eigenversorgung gesichert, betonte Manfred Kohlfürst, Obmann des Obstbauverbandes, ein Teil könne exportiert werden.

Rund drei Viertel der heimischen Äpfel stammen aus der Steiermark, gefolgt von Nieder- und Oberösterreich sowie dem Burgenland. Zum Vergleich: Die größte Ernte brachte die Steiermark 2011 mit 195.000 Tonnen ein. Deutlich schwächer waren die Frostjahre 2016 (40.000 Tonnen) und 2017 (67.000). Etwa 120.000 Tonnen, wie 2021 geerntet, gelten als zwei Drittel einer Normalernte.

