Neue BIPA-KI spricht Türkisch

Eine KI soll insbesondere neuen Mitarbeitern den Einstieg im Unternehmen erleichtern. "HAIDI" spricht Deutsch, Englisch, Türkisch und Ungarisch.

Der österreichische Drogeriefachhändler BIPA hat in Zusammenarbeit mit Google Cloud einen innovativen KI-Bot entwickelt, um internes Wissen für alle Mitarbeiter:innen in den Filialen einfach zugänglich zu machen. In einer benutzerfreundlichen Suchmaske können dem KI-Bot Fragen zu sämtlichen internen Prozessen gestellt werden – ähnlich wie bei bekannten KI-Systemen.

„Haidi“ geht in Einsatz

Als erstes Unternehmen in Österreich migriert BIPA seine interne Wissensdatenbank in eine Google Cloud-Lösung, um sie mithilfe von KI noch benutzerfreundlicher zu machen. Ab August wird das Tool namens „Haidi“ österreichweit ausgerollt und steht dann Mitarbeiter:innen in allen BIPA Filialen mit hilfreichen Antworten zur Seite, etwa zu Umtausch- oder Reklamationsprozessen, Informationen zu einzelnen Produkten oder auch den zahlreichen Vorteilen der jö-App.

© BIPA/Karl Schrotter

„Unser Ziel war es, unternehmensinternes Prozesswissen und alles Wissenswerte für alle Mitarbeiter:innen so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Insbesondere neue Kolleg:innen soll unsere ‚Haidi‘ unterstützen. Dank der engen Zusammenarbeit mit Google konnten wir eine Lösung entwickeln, die intuitiv bedienbar ist und sich nahtlos in den Arbeitsalltag integriert“, sagt BIPA Geschäftsführer Andreas Persigehl.

Das neue KI-gestützte System wurde von BIPA initiiert und gemeinsam mit dem REWE Cloud Team technisch umgesetzt. Google lieferte die Infrastrukturkomponenten wie Vertex AI Search und Cloud Run. Anhand umfangreicher Anwendungstests durch Produktverantwortliche und Fachexpert:innen sowie Testphasen in ausgewählten BIPA Filialen wurde sichergestellt, dass das Tool für den österreichweiten Launch bereit ist und auch tatsächlich den Bedürfnissen der Filial-Mitarbeiter:innen entspricht. Ein weiterer Vorteil von „Haidi“ ist die Mehrsprachigkeit – Mitarbeiter:innen können das benötigte Wissen in ihrer bevorzugten Sprache abfragen und so das für sie beste Ergebnis erzielen.

Unterstützung für interne Recherchen

Das neue KI-gestützte System wird in das bestehende Intranet integriert und ermöglicht es Mitarbeiter:innen, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen. Anders als herkömmliche Suchfunktionen liefert das Tool keine bloße Trefferliste, sondern formuliert zusammenhängende Antworten, schlägt passende Folgefragen vor und verlinkt direkt auf relevante Inhalte in internen Dokumenten und Handbüchern. Beispielfragen erleichtern den Einstieg in die Nutzung und machen das System zu einem integrativen Bestandteil der bestehenden Intranetsuche. „Gemeinsam mit BIPA haben wir eine revolutionäre Plattform zur internen Wissensvermittlung geschaffen, die als Vorbild für andere österreichische Unternehmen dienen wird. Dieses System, das auf der sicheren und effizienten KI-Infrastruktur der Google Cloud basiert, beweist eine entscheidende Wahrheit: KI ist ein Wendepunkt für die Unternehmenseffizienz", so Maimuna Mosser, Country Director Google Österreich.