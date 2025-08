Israel will kompletten Gazastreifen besetzen

Israel will im Gaza-Krieg den kompletten Gazastreifen besetzen. Dies berichten unter anderem die "Times of Israel" und "Jerusalem Post".

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat die Entscheidung getroffen, dass Israel den gesamten Gazastreifen besetzen soll. Das teilte Netanyahus Büro laut israelischen Medien am Montagabend mit. Ziel der geplanten Militäroperationen sei es, auch jene Gebiete zu kontrollieren, in denen Geiseln durch die Hamas festgehalten werden. Netanyahu kündigte demnach an, dem Militär noch in dieser Woche neue Anweisungen zur Umsetzung der Kriegsziele zu erteilen.

In einer Kabinettssitzung betonte er die drei zentralen Ziele: die Hamas besiegen, Geiseln befreien und sicherstellen, dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstelle. Er sprach von "historischen Erfolgen" im bisherigen Verlauf des Krieges und rief zur nationalen Geschlossenheit auf: "Wir müssen weiter vereint bleiben und gemeinsam kämpfen."

"Vollständige Besetzung des Gazastreifens" angestrebt

Berichten zufolge hat Netanyahu in internen Gesprächen ausdrücklich von einer "Besetzung des Gazastreifens" gesprochen. Ein hochrangiger Regierungsvertreter erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal Ynet: "Die Würfel sind gefallen – wir streben eine vollständige Besetzung des Gazastreifens an."

Zuletzt sorgten Hamas-Propaganda-Videos von zwei ausgehungerten israelischen Geiseln für Entsetzen und Empörung. Der israelische Regierungschef sagte über die Terrororganisation Hamas: "Sie will uns brechen - mit diesen grauenhaften Videos, mit der falschen Horror-Propaganda, die sie in der ganzen Welt verbreitet." Aber, so Netanyahu, man werde sich nicht brechen lassen.