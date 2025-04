Israel wollte Iran-Atomanlagen mit US-Hilfe angreifen

Israel hatte den Plan, im Mai iranische Atomanlagen anzugreifen.

Die USA verweigerten aber die angefragte Unterstützung dafür, berichtet die "New York Times". Präsident Donald Trump habe sich nach längeren Überlegungen gegen den geplanten Angriff und für Verhandlungen mit dem Iran entschieden, so der Bericht.

Die USA und der Iran haben am vergangenen Samstag zum ersten Mal in Oman indirekte Gespräche geführt. Beide Länder bezeichneten sie als "positiv" und "konstruktiv". Am Samstag soll eine zweite Gesprächsrunde stattfinden. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, das Treffen werde wahrscheinlich in Rom stattfinden.

Laut "New York Times" wollte Israel mit dem Angriff auf die Atomanlagen die Fähigkeiten des Iran, eine Atomwaffe zu entwickeln, um ein Jahr oder mehr verzögern. Um den Erfolg des Angriffs sicherzustellen sei die Unterstützung der USA angefordert worden. Zudem hätten die USA Israel vor iranischen Vergeltungsmaßnahmen schützen sollen, hieß es in dem Bericht.