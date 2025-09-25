Alles zu oe24VIP
Kampfjet
Bei Alaska

Kampfjet-Alarm: USA und Kanada fangen Russen-Bomber ab

25.09.25, 15:36
Russische Kampfjets wurden im Luftraum über Alaska entdeckt und verfolgt. Die USA und Kanada sind in Alarmbereitschaft.

Das nordamerikanische Luft- und Weltraumkommando (Norad) hat am Mittwoch zwei russische Bomber vom Typ Tu-95 und zwei Su-35-Kampfjets in der Luftverteidigungszone vor Alaska entdeckt und verfolgt.  Norad ist ein gemeinsames Kommando der USA und Kanadas. 

Es ist der nächste Vorfall mit russischen Fliegerobjekten im westlichen Luftraum. Norad reagierte nach eigenen Angaben „mit einem E-3-Aufklärungsflugzeug, vier F-16-Kampfjets und vier KC-135-Tankflugzeugen, um die Maschinen eindeutig zu identifizieren und in der ADIZ abzufangen.“ 

Weiter: „Die russischen Militärflugzeuge blieben im internationalen Luftraum und drangen nicht in den Hoheitsraum der USA oder Kanadas ein.“

Solche Einsätze kämen regelmäßig vor und würden nicht als unmittelbare Bedrohung gewertet – aber: Die Vorfälle mit russischen Kampfflugzeugen häufen sich, vor wenigen Tagen drangen zwei Russen-Jets in den Luftraum von Estland ein.

