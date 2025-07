Klappt "der größte Deal von allen"? Von der Leyen trifft Trump

Wenige Tage vor Ende der Frist für neue hohe US-Zölle auf die Einfuhr von EU-Produkten treffen sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump in Schottland.

Mit Spannung wird erwartet, ob sie an diesem Sonntag im Zollstreit eine Einigung erzielen können. Trump sah bei seiner Ankunft in Schottland am Freitag eine "gute 50:50-Chance".

Sollte eine Übereinkunft gelingen, wäre es ihm zufolge "der größte Deal von allen". Der Republikaner hatte vor zwei Wochen inmitten laufender Verhandlungen mit einem Brief an von der Leyen die Drohkulisse noch einmal erhöht: In dem auf der Plattform Truth Social veröffentlichten Dokument kündigte er Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Importe aus der EU ab dem 1. August an. Er ließ allerdings die Option offen, von diesem Zollsatz abzuweichen, sollte die Europäische Union ihren Markt stärker für die USA öffnen.

Die EU und die USA hatten zuletzt intensiv verhandelt. Nun müsste auf Chefebene Bilanz gezogen und geprüft werden, "inwieweit ein ausgewogenes Ergebnis erzielt werden kann, das für Unternehmen und Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks Stabilität und Vorhersehbarkeit bietet", hieß es von einer Kommissionssprecherin vor dem Treffen.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zuletzt angedeutet, dass im Handelsstreit eine Einigung bevorstehen könnte. Der US-Präsident hatte sich jüngst erst mit Japan auf Zölle in Höhe von 15 Prozent geeinigt - das ist deutlich weniger als ursprünglich geplant.