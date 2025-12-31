Alles zu oe24VIP
Macron will Social Media für Kinder unter 15 Jahren sperren
Frankreich

Macron will Social Media für Kinder unter 15 Jahren sperren

31.12.25, 22:15
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will ⁠Medienberichten zufolge die Nutzung sozialer Medien durch Kinder unter 15 Jahren verbieten. 

Zudem solle das für diese Altersgruppe bestehende Verbot von Mobiltelefonen an Schulen auf ältere Schüler ausgeweitet werden, berichteten die Zeitung "Le Monde" und der Sender France Info am Mittwoch. Macron hat soziale Medien wiederholt als eine Ursache von Gewalt unter jungen Menschen bezeichnet.

Den Berichten zufolge will Macron das Gesetzgebungsverfahren Anfang Jänner einleiten. Geplant sei, dass die Verbote im September in Kraft treten. Das Präsidialamt ⁠und das Büro des Premierministers lehnten Stellungnahmen zu den Berichten ab. Macron selbst ging in seiner Neujahrsansprache nicht auf konkrete Pläne ein, kündigte jedoch an, "unsere Kinder und Teenager vor sozialen Medien und Bildschirmen zu schützen".

Macron hatte in der Vergangenheit signalisiert, dass Frankreich dem Vorbild Australiens folgen solle. Australien hat im Dezember als weltweit erstes Land verboten, dass ⁠unter 16-Jährige Plattformen wie Facebook, Snapchat, TikTok und YouTube nutzen.

