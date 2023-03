Neue Fake-Fotos: Trump im Knast

Künstliche Intelligenz (KI) generiert eine alternative Welt zum Trump-Thriller.

New York. Er rennt den Polizisten davon, brüllt herum, wehrt sich, am Ende landet er in einer Zelle mit orangem Haftoverall: Die Bilder zeigen Donald Trump bei seiner Verhaftung! Sie sind alle „Fake“, generiert mit KI-Software – verbreiten sich aber wie ein Strohfeuer im Internet.

© oe24 ×

© oe24 ×

Fest steht: Es werden immer absurdere Bilder kreiert. Beim jüngsten Schub malt sich die künstliche Intelligenz aus, wie Trumps Haftalltag aussehen könnte: Da stemmt er Gewichte, wischt den Boden auf, hockt traurig in einer kargen Zelle. Die Welle an Fotofälschungen wird als alarmierend bewertet. Zu stoppen scheint sie derzeit nicht.

© oe24 ×

Ist der »Grand Jury« die Suppe doch zu dünn?

Drama. Und die Realität? Nachdem Trump selbst seine Verhaftung im Schweigegeld-Skandal um Pornostar Stormy Daniels erwartet hatte, ziehen sich die Beratungen des New Yorker Geschworenengremiums („Grand Jury“) in die Länge. Erwartet wird jetzt eine Anklage nächste Woche. Doch der Fall könnte auch wackeln. Die KI hat hier noch keine Antworten.

(bah)