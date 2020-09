Nichte von Osama bin Laden warnt vor zweitem 9/11

Noor bin Ladin (33) zeigt sich als bekennende Trump-Anhängerin und warnt vor einem zweiten 9/11, falls der amtierende Präsident nicht wiedergewählt wird.

In einem Interview mit der "New York" Post macht die Nichte des ehemaligen Al-Kaida-Führers Osama bin Laden (1957 - 2011) Stimmung für Donald Trump. Die bekennende Trump-Anhängerin warnt sogar vor einem "zweiten 11. September", falls der amtierende US-Präsident nicht wiedergewählt werden würde.

Die Terrororganisation IS habe sich unter der Regierung Obamas verbreitet, behauptet Noor bin Ladin (33) im Interview: "Trump hat gezeigt, dass er Amerika und uns vor ausländischen Bedrohungen schützt, indem er die Terroristen an der Wurzel auslöscht, bevor sie eine Chance haben zuzuschlagen".

Noor bin Ladin ist die Tochter von Osama bin Ladens älterem Halbbruder, einem Geschäftsmann in Genf. Die 33-Jährige wuchs in der Schweiz und in den USA auf und ist nun bekennende Trump-Anhängerin.