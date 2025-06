NATO-Staaten wollen Ukraine jetzt aufnehmen

Paukenschlag in der NATO! Die NATO-Mitgliedstaaten in Nordeuropa, im Baltikum und an der Ostflanke der Verteidigungsallianz treten für die Aufnahme der Ukraine in das transatlantische Militärbündnis ein.

Das ging am Montag aus einer Erklärung Polens, Rumäniens und Litauens nach einem Gipfeltreffen der sogenannten B9- und nordischen Staaten hervor. Selenskyj packt aus: SO überlistete er Putin

Selenskyj feiert Angriffe auf russische Militärflughäfen

Russland: Verdächtige nach Angriffen auf Kampfflugzeuge festgenommen Kreis der nordischen NATO-Länder Zu den B9 gehören: Bulgarien, Rumänien, Ungarn, die Slowakische und die Tschechische Republik, Polen sowie die drei baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland. Die derzeitigen Regierungen in Ungarn und der Slowakei gelten als Russland-freundlich. Beitritt von Finnland (2023) und Schweden (2024) Der Kreis der nordischen NATO-Länder hat sich durch den Beitritt von Finnland (2023) und Schweden (2024) in der jüngsten Vergangenheit erweitert. Gruppe innerhalb der Allianz Das B in B9 bezieht sich auf den NATO-Gipfel von 2015 in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Damals wurde eine Gruppe innerhalb der Allianz, die in Reaktion auf die Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland im Jahr davor ins Leben gerufen wurde.