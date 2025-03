Paris: Armeechefs beraten über Friedenstruppen für Ukraine

Die Generalstabschefs von Unterstützerländern der Ukraine beraten am Dienstag (17.30 Uhr) in Paris über eine Entsendung von Truppen zur Absicherung eines möglichen Friedensabkommens.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron organisiert das Treffen, bei dem Deutschland, Großbritannien und Polen mit dabei sein sollen. Eine vollständige Teilnehmerliste wurde im Voraus nicht bekannt.

Langfristige Unterstützung der Ukraine

Grundlage der Beratungen sind die von Frankreich und Großbritannien seit Wochen vorangetriebenen Pläne für europäische Friedenstruppen, die Teil möglicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine sein könnten. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot sagte der Zeitung "Le Parisien", bei den Gesprächen am Dienstag gehe es nun um die Festlegung der Mittel zur langfristigen Unterstützung der ukrainischen Armee und der Kapazitäten, die zur Sicherung des Friedens eingesetzt werden müssten.

Waffenlager in Europa Thema

Frankreichs Verteidigungsminister Sébastien Lecornu hatte als Sicherheitsgarantie für die Ukraine auch Waffenlager in Europa ins Gespräch gebracht, mit denen das Land nach einem Waffenstillstand im Krisenfall versorgt werden kann. Bisher ist nicht geplant, dass die Öffentlichkeit über die Ergebnisse des Treffens informiert wird. Am Mittwoch wollen dann Verteidigungsminister der Fünfer-Gruppe wichtiger NATO-Staaten in Paris über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten.