von der leyen kampfjet
Von der Leyen

Russische Jets: "Jeden Zentimeter der EU-Grenzen schützen"

21.09.25, 09:40
Nach den wiederholten Luftraumverletzungen Russlands ruft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu mehr europäischer Eigenständigkeit in Sicherheitsfragen auf. 

"Die Vorfälle, insbesondere der in Polen, sind äußerst schwerwiegend. Und während die NATO der Mittelpunkt unserer kollektiven Verteidigung bleiben muss, brauchen wir auch eine wesentlich stärkere europäische Säule. Europa muss in Sicherheitsfragen eigenständiger und unabhängiger werden", so Von der Leyen. 

Die EU-Kommissionspräsidentin betonte in einem schriftlichen Interview mit der Zeitungskooperation "Leading European Newspaper Alliance" ("Lena"), zu der auch die "Welt am Sonntag" gehört, die EU habe mit "Bereitschaft 2030" eine Agenda, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

"Bis zu 800 Milliarden EUR für Verteidigung" 

"Wir schließen unsere Fähigkeitslücken. Wir beschleunigen Verfahren. Wir mobilisieren bis zu 800 Milliarden EUR für Verteidigung. Wir werden jeden Zentimeter der europäischen Grenzen schützen", sagte sie.

