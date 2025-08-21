Russland mit Abfuhr: Europäische Soldaten in der Ukraine "völlig inakzeptabel"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat eine Stationierung von europäischen Streitkräften in der Ukraine als "völlig inakzeptabel" bezeichnet.

Mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien europäischer Staaten für die Ukraine sprach Lawrow am Donnerstag von "ausländischer Intervention in Teilen der Ukraine". Dies wäre für Russland "völlig inakzeptabel", sagte er bei einem Besuch seines indischen Kollegen in Moskau.

Lawrow sagte weiter, "das ukrainische Regime und seine Vertreter" seien "nicht interessiert" an einer "nachhaltigen, fairen, langfristigen" Friedensvereinbarung. Derzeit laufen die diplomatischen Bemühungen für eine Friedenslösung im Ukraine-Konflikt unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump auf Hochtouren.