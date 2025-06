"Schlichte erst in Russland!" – Trump demütigt Putin

US-Präsident Donald Trump hat Kreml-Herrscher Wladimir Putin öffentlich eine Abfuhr erteilt.

Nachdem Putin angekündigt hatte, im Israel-Iran-Konflikt als Vermittler auftreten zu wollen, wies ihn Trump heute deutlich zurecht: "Schlichte erst mal in deinem eigenen Land", sagte er vor Medienvertretern im Garten des Weißen Hauses. Laut Trump solle sich Putin zunächst um Frieden in Russland kümmern, bevor er sich in internationale Konflikte einmische – eine klare Spitze angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine.

Interessant: Noch vor Kurzem hatte sich Trump offen für Putins Vermittlerrolle gezeigt. Nun wirkt seine Haltung deutlich distanzierter. Auch in Richtung Iran schlug Trump scharfe Töne an. Auf die Absage von Irans Oberstem Führer Ali Chamenei, sich zu ergeben, entgegnete Trump lediglich: "Viel Glück." Ob das ein Hinweis auf mögliche militärische Maßnahmen der USA ist, ließ er offen.

Trump behauptete außerdem, der Iran habe inzwischen Verhandlungsbereitschaft signalisiert – allerdings zu spät. "Warum haben Sie nicht vor all dem Tod und der Zerstörung mit mir verhandelt?", so der US-Präsident. Freundlicher zeigte er sich gegenüber Israels Premier Netanjahu, den er ausdrücklich lobte: "Mach weiter", habe er ihm gesagt. Trump telefoniert laut eigener Aussage täglich mit ihm.