Sean Penn dreht Kriegs-Doku über Ukraine

Der frühere Bad Boy Hollywoods führt Regie bei diesem politisch brisanten Film.

Kiew. Ungewohnter Besuch bei einer Pressekon­ferenz im Präsidialamt in Kiew: In der ersten Reihe sitzt Oscar-Preisträger Sean Penn (61; früher mit Madonna verheiratet). Ganz Filmstar, lässt er auch im dunklen Raum die Sonnenbrille auf. Doch Penn ist mit einer ernsten Mission in der uk­rainischen Hauptstadt: Er dreht eine Doku über die russische Invasion.



„Sean Penn zeigt den Mut, der vielen anderen, ins­besondere westlichen Politikern, fehlt“, heißt es aus der Präsidentschaftskanzlei, „er wird der Welt die Wahrheit berichten.“

Beim Pressebriefing lässt er sich jedes Wort übersetzen. Er trifft sich danach mit der Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. Er spricht interessiert mit den anwesenden Journalisten und Militärs.

Es ist Penns zweite Reise in die Ukraine. Im November besuchte er die Front­linie der Region Donezk.