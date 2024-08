Selenskyj: Krieg ist nach Russland "zurückgekehrt"

Der Krieg ist nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Russland "zurückgekehrt".

Mit dem Einmarsch in die Ukraine habe Russland die Ukraine "zerstören" wollen, sagte Selenskyj in einer am Samstag ausgestrahlten Videobotschaft anlässlich des Unabhängigkeitstags seines Landes. Stattdessen werde in der Ukraine nun zum 33. Mal der Unabhängigkeitstag gefeiert. "Und was der Feind in unser Land gebracht hat, ist nun an seinen Ursprung zurückgekehrt."

Nach Angaben Selenskyjs wurde seine Videobotschaft in der Grenzregion aufgenommen, von der aus Kiew seine Überraschungsoffensive in Russland gestartet hatte. Ukrainische Truppen waren am 6. August in die Grenzregion Kursk eingedrungen.

Täglich tödliche Angriffe

Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 gestartet. Moskaus Luftwaffe fliegt fast täglich tödliche Angriffe auf das Nachbarland.

Das österreichische Außenministerium unterstrich anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstags die Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land und seinen Bürgern. "Setzen wir uns gemeinsam für das Völkerrecht, das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung, territoriale Integrität und Unabhängigkeit ein", schrieb das Außenamt am Samstag in einem auf Englisch verfassten Statement auf der Plattform X.