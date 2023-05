Selenskyj wird noch am Sonntagabend in Paris erwartet

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, wird Ukraine-Präsident Selenskyj noch heute Abend in Paris erwartet.

Erst gestern in der Nacht landete Selenskyj in Deutschland für seinen ersten Staatsbesuch seit Beginn des Ukraine-Krieges. Die Reise geht allerdings gleich weiter, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Demnach wird er noch heute Abend in Paris erwartet.

In Deutschland wurde dem ukrainischen Präsidenten der Karlspreis verliehen. Die österreichischen Grünen gratulierten der Ukraine zum Erhalt des Karlspreises. "Die Zukunft des Landes und seiner Menschen liegt eindeutig in Europa. Der Mut und die Entschlossenheit, mit der die Ukrainerinnen und Ukrainer Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung gegenüber einem autoritären Aggressor verteidigen, verlangen nicht nur tiefen Respekt ab, sondern haben auch das übrige Europa näher zusammenrücken lassen", sagte die Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, Ewa Ernst-Dziedzic, laut Aussendung. Die Vergabe sei ebenso schlüssig wie verdient.