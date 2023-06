Stockholms Vize-Bürgermeister tritt als Drag-Queen auf

Rechtspopulisten machen in Schweden Stimmung gegen queere Menschen. Stockholms Vize-Bürgermeister hält dagegen - mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Der 45-jährige Vize-Bürgermeister von Stockholm, Jan Jönsson, erhebt seine Stimme gegen „Intoleranz und Populismus“. Bei einer Märchenstunde für Kinder trägt er Lippenstift, ein Kleid, setzt sich eine Perücke auf und trägt ein Kleid. Er ist Mitglied der wirtschaftsliberalen und proeuropäischen Partei "Die Liberalen".

Mit seiner ungewöhnlichen Aktion stellt sich Jönsson aktiv gegen die wiederholte Kritik der rechtspopulistischen Partei Schwedendemokraten (SD) an Drag-Queens, welche in Bibliotheken Märchenstunden für Kinder abhalten oder Führungen in schwedischen Kulturstätten anbieten.

Sagor är inte farliga för barn och det är inte dragqueens heller. Däremot har populism och intolerans krossat många individers drömmar genom historien. pic.twitter.com/HKrcDVTBXA — Jan Jönsson (@janjoensson) June 13, 2023

Jönsson: Drag-Queens sind für Kinder nicht gefährlich

Umgeben von Kindern liest Jönsson eine Passage aus "Die Brüder Löwenherz" der berühmten schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren vor. Das Buch soll Mut machen, für seine Überzeugungen einzustehen, auch wenn dies gefährlich ist.

"Geschichten sind für Kinder nicht gefährlich. Und Dragqueens sind es auch nicht. Aber was gefährlich ist – für Kinder und Erwachsene zugleich – sind Populismus und Intoleranz", so Jönsson.