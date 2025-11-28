Trump attackiert Journalistin: "Bist du dumm?"

Bei einer Pressekonferenz ist US-Präsident Donald Trump erneut verbal ausgerastet.

Bei einer Pressekonferenz zur Causa rund um Rahmanullah Lakanwal, einem afghanischen Verdächtigen im Zusammenhang mit der Schussattacke auf zwei Nationalgardisten in Washington, D.C. vor zwei Tagen, kam es zu einem bemerkenswerten Eklat.

"Are you stupid?"

Als CBS-Chefkorrespondentin Nancy Cordes darauf hinwies, dass Bundesbehörden den Mann jahrelang überprüft und als unauffällig eingestuft hatten, verlor Trump prompt die Fassung. „Are you stupid? Are you a stupid person?“, schnappte der Präsident der Journalistin entgegen.

Es sei Bidens Schuld

Cordes hatte zuvor auf Einschätzungen verwiesen, wonach der Verdächtige eng mit der CIA zusammengearbeitet und die Prozesse fehlerfrei durchlaufen habe. Trump hingegen behauptete, der Mann sei „ungeprüft“ ins Land gekommen. Der Präsident sprach von einer „katastrophalen“ Lage während der Biden-Amtszeit nach dem Afghanistan-Abzug und kritisierte erneut, dass Menschen per Luftbrücke in die USA gelangt seien, die „nicht hier sein sollten“.

Trotz des Angriffs blieb Cordes ruhig und stellte weitere Nachfragen – Trump aber wiederholte seine Vorwürfe gegen die Regierung und bezeichnete die Reporterin erneut als „stupid person“.

Schon vergangene Woche beschimpfte er Reporterin

Der Vorfall reiht sich in eine Serie öffentlicher Beschimpfungen von Journalistinnen durch den Präsidenten ein. Erst diese Woche bezeichnete er eine New-York-Times-Reporterin als „ugly“. Zuvor hatte er eine Bloomberg-Journalistin auf Air Force One mit „quiet, piggy!“ abgekanzelt und einer ABC-Reporterin vor laufenden Kameras die Frage verweigert: „You’re ABC fake news.“