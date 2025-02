Trump: DAS verlangt er für Ukraine-Hilfen

US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Angaben eine Vereinbarung mit der Ukraine über die Lieferung von Seltenen Erden an die USA im Austausch für Unterstützungsleistungen an.

Seine Regierung wolle ein Abkommen mit Kiew aushandeln, das die Lieferung solcher Metalle aus der Ukraine an die USA garantiere - "im Austausch für das, was wir ihnen geben", sagte Trump am Montag im Gespräch mit Reportern in Washington.

Seltene Erden sind Metalle, die für die Herstellung von Smartphones, Elektroautos und anderen High-Tech-Produkten benötigt werden.

USA sind bisher der wichtigste Unterstützer

Der US-Präsident hatte sich wiederholt ablehnend über die Milliardenhilfen für die Ukraine geäußert. Die USA sind bisher der wichtigste Unterstützer für die Ukraine im Kampf gegen den seit fast drei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg. Kiew befürchtet, dass es zu weitgehenden Zugeständnissen an Moskau gezwungen sein könnte.

Trump sagte am Sonntag, die US-Regierung plane "Treffen und Diskussionen mit verschiedenen Akteuren, darunter Russland und die Ukraine". "Ich denke, dass diese Diskussionen ziemlich gut laufen", fügte er hinzu.

Vor seinem Amtsantritt am 20. Jänner hatte Trump angekündigt, den Ukraine-Krieg unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus beenden zu wollen. Nach seiner Vereidigung hatte er Moskau mit verschärften Sanktionen und Zöllen gedroht, sollte es nicht bald zu einem Ende des Krieges in der Ukraine kommen.