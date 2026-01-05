Trump erteilt Venezuelas Oppositionschefin harte Abfuhr

Laut einem Bericht der "Washington Post" will US-Präsident die Führerin der demokratischen Opposition in Venezuela, María Corina Machado, nicht im Amt, weil diese ihm den Friedensnobelpreis nicht übergab, so zwei Personen aus dem Umfeld des Weißen Hauses.

"Hätte sie ihn abgelehnt und gesagt: 'Ich kann ihn nicht annehmen, weil er Donald Trump gehört', wäre sie heute Präsidentin von Venezuela", zitiert die "Washington Post" eine der beiden Personen. Machado hatte den Preis angenommen, ihn aber dem US-Präsidenten gewidmet. Laut dem Bericht sei dies die "ultimative Sünde" gewesen.

Am Samstag sagte Trump bei einer Pressekonferenz zu dem US-Angriff auf Venezuela: "Es wäre sehr schwer für sie, die Führung zu übernehmen" und fügte hinzu, dass sie "innerhalb des Landes weder Unterstützung noch Respekt genießt".