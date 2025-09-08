Alles zu oe24VIP
Trump
© Getty

Ukraine-Krieg

Trump frustriert: Will erneut mit Putin und EU-Spitzen sprechen

08.09.25, 07:25
US-Präsident Donald Trump hat seine Frustration über die Verhandlungen im Ukraine-Krieg bekräftigt und neue Gespräche mit europäischen Staats- und Regierungschefs angekündigt. 

Er wolle zudem "sehr bald" mit dem russischen orösidenten sprechen, wie er am Sonntag vor Reportern ankndigte. 

Trump sagte, er sei "nicht begeistert über die Situation", als ihn Reporter zu den heftigen russischen Luftangriffen auf die Ukraine in der Nacht befragten, den bislang schwersten seit Kriegsbeginn. Im Zusammenhang mit dem nicht endenden Ukraine-Krieg gab er zudem bekannt, bereit für ein neues Sanktionspaket zu sein. 

Dann die plötzliche Ankündigung: „Einzelne europäische Spitzenpolitiker kommen am Montag oder Dienstag in unser Land“, so Trump. Wen er damit meinte, war zunächst unklar.

