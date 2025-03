Trump führt Geheim-Gespräche mit Selenskyj-Gegnern

Laut internationalen Medienberichten scheint es in Sachen Ukraine-Frieden neue US-amerikanische Aktivitäten zu geben, die wieder einmal nicht besonders im Interesse Selenskyjs stehen.

Berichtet wird darüber, dass Trump-Sonderbeauftragte zwar Gespräche mit ukrainischen Vertretern führen - doch es sollen ausgerechnet politische Gegner von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sein.

Rasche Präsidentschaftswahlen

BILD-Informationen zufolge haben sich die Amerikaner mit der ukrainischen Oppositionsführerin Julia Timoschenko und Ex-Präsident Petro Poroschenko getroffen. Selenskyj hatte Poroschenko bei der Wahl 2019 mit großem Vorsprung besiegt.

Bei den Gesprächen zwischen den US-Sonderbeauftragten und ukrainischen Vertretern soll es unter anderem um baldige und rasche Präsidentschaftswahlen in der Ukraine gegangen sein. Bekanntlich hatte Trump Selenskyj in den vergangenen Tagen "Diktator ohne Wahlen" genannt, weil in der Ukraine momentan das Kriegsrecht gilt.

Trumps Berater seien davon überzeugt, dass Selenskyj jede Wahl verlieren würde, da die Kriegsmüdigkeit wächst und die öffentliche Frustration über die Korruption zunehme.