Mit diesem Spaziergang löst Marcel Hirscher (36) Spekulationen aus

Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für den Ski-Sport?

Es sind Bilder wie diese, die Fans des erfolgreichsten heimischen Skifahrers aller Zeiten jubeln lassen. Marcel Hirscher kann nach seinem Kreuzbandriss im letzten Jahr wieder beschwerdefrei gehen und teilt diesen Umstand mit seinen fast 800.000 Instagram-Followern. Unter der Bildunterschrift "Just a walk – but a huge step for me. Grateful for the progress!" fasst Hirscher den glücklichen Moment zusammen.

Nach seinem Auftritt bei der Ski-WM in Saalbach deuten viele Fans und Beobachter diesen Einblick als klares Zeichen für ein baldiges Comeback in den Weltcup. Zur Erinnerung: Spätestens bis zum Saison-Finale in Sun Valley Ende März will Hirscher das Geheimnis um seine sportliche Zukunft lüften. Seine Fans müssen sich also nur noch 20 Tage bis zum D-Day gedulden.