Trump in Quarantäne - was bedeutet das für den Wahlkampf?

Biden nach TV-Duell in Umfrage weiter neun Punkte vor Trump - Nachdem Trump nun in Quarantäne ist, könnte Biden seinen Vorsprung weiter vergrößern.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden liegt einer Umfrage von Reuters/Ipsos zufolge nach dem ersten TV-Duell weiter neun Prozentpunkte vor Amtsinhaber Donald Trump. Landesweit hätten sich 50 Prozent für Biden ausgesprochen, 41 Prozent für Trump, geht aus der Erhebung vor.

Rund fünf Prozent der befragten Wähler sind demnach noch unentschlossen, welchem der beiden Kandidaten sie ihre Stimme gegeben wollten. Vier Prozent wollten für einen Kandidaten einer dritten Partei stimmen.

Bei der Wahl am 3. November ist die absolute Führung bei den Wählerstimmen allerdings nicht unbedingt ausschlaggebend für den Sieg. 2016 unterlag die Demokratin Hillary Clinton Trump, obwohl sie zwei Prozentpunkte vor dem Republikaner lag. Grund ist das Wahlsystem in den USA. Wie dich die Umfragewerte nun entwickeln, nachdem Donald Trump positiv auf das Coronavirus getestet worden war und in Quarantäne muss - und dementsprechend viele Wahlkampfveranstaltungen absagen muss - wird sich in den nächsten Tagen zeigen.