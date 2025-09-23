Trump-Knaller: Ukraine soll ihr ganzes Gebiet zurückerobern

Wieder Wirbel um Äußerungen von Donald Trump! Jetzt will der US-Präsident also doch, dass die Ukraine all ihre Gebiete zurückerobert. Und das mithilfe der NATO und Europas.

Der US-Präsident sagte am Dienstag, dass die Ukraine alle an Russland verlorenen Gebiete zurückgewinnen könne.

Überraschungs-Posting ändert ALLES

Trump äußerte seine Position in einem Social-Media-Beitrag kurz nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Ukraine zu ihrer "ursprünglichen Form" zurück

Der US-Präsident schrieb via X: „Ich denke, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen. Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO sind die ursprünglichen Grenzen, von denen aus dieser Krieg begann, durchaus eine Option.“

Trump: Putin in Schwierigkeiten

Trump kritisierte auf seiner Plattform Truth Social die russische Kriegsführung außerdem als "ziellos". "Putin und Russland stecken in GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und jetzt ist die Zeit für die Ukraine gekommen, zu handeln", postete er weiter. Die USA würden weiterhin Waffen an die NATO liefern, "damit die NATO nach Belieben darüber verfügen kann". Trump hatte sich am Rande der UNO-Vollversammlung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen.

Russische Flieger abschießen

Zuvor hatte Trump einen Abschuss russischer Flugzeuge, wenn diese unrechtmäßig in den Luftraum von NATO-Staaten eindringen sollten, befürwortet. Auf die Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass NATO-Staaten russische Flugzeuge bei Verletzung ihres Luftraumes abschießen sollten, sagte er bei einem Meeting mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der UNO-Vollversammlung in New York: "Ja, das bin ich."

Eskalation naht

Mehrere europäische NATO-Staaten hatten in den vergangenen Tagen das Eindringen russischer Militärflugzeuge und Drohnen in ihren Luftraum gemeldet. Die NATO warnte Russland am Dienstag unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. "Für Russland sollte es keinen Zweifel geben: Die NATO und ihre Verbündeten werden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und alle Bedrohungen aus allen Richtungen abzuwehren", hieß es in einer nach Beratungen in Brüssel veröffentlichten Erklärung aller 32 Bündnisstaaten.