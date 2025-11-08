Trump schläft bei Pressekonferenz fast ein

Kämpft der US-Präsident während einer wichtigen Pressekonferenz hier etwa mit seiner Müdigkeit? Oder mit der Langeweile?

Der US-Präsident hatte am Donnerstag in Washington ein Presseevent zu Preisnachlässen für Abnehm-Medikamente abgehalten. Dabei kam es laut der Washington Post zu einer ungewöhnlichen Szene: Trump saß hinter dem Resolute Desk und wirkte, als würde er wiederholt gegen das Einschlafen ankämpfen.

US-Präsident sackte zusammen

Während Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und zwei Stellvertreter die Pläne vorstellten, schloss Trump mehrfach die Augen, hielt sich an der Schläfe fest und sackte in seinem Stuhl zusammen. Die Videoanalyse der Zeitung wertete mehrere Kameraaufnahmen aus und kam zu dem Schluss, dass der Präsident „nahezu 20 Minuten“ lang damit beschäftigt war, wach zu bleiben.

Trotz zusammengebrochener Teilnehmerin, war Trump weiterhin müde

Der Termin wurde später abrupt unterbrochen, als eine Teilnehmerin – eine Patientin des Pharmaunternehmens Eli Lilly – plötzlich zusammenbrach. Nach einer etwa einstündigen Pause wurde das Treffen fortgesetzt. Beobachter berichten, dass Trump anschließend wacher wirkte, jedoch weiterhin zeitweise mit geschlossenen Augen gefilmt wurde.

Trump attackierte Biden selbst als "Sleepy Joe"

Clips des Auftritts verbreiteten sich rasch in sozialen Medien und sorgten für scharfe Kritik von Demokraten. Besonders pikant: Trump hatte seinen Vorgänger Joe Biden während des Wahlkampfs regelmäßig als „Sleepy Joe“ verspottet.

„Die nationale Presse wäre ausgerastet, wenn Joe Biden im Oval Office eingeschlafen wäre“, schrieb Neera Tanden, ehemalige Chefberaterin Bidens, auf X (Twitter). Beobachter sehen in der Szene eine ironische Wendung: Ausgerechnet Trump, der Bidens Fitness und Energie wiederholt infrage gestellt hatte, wirkte bei einem seiner eigenen Termine erschöpft.