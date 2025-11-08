Karriere-Ende: Fanta 4 hören auf!

Nach über drei Jahrzehnten Bühnenkarriere ist Schluss: Die Fantastischen Vier verabschieden sich. Ab Ende 2026 geht Deutschlands erfolgreichste Hip-Hop-Band mit ihrer Tournee „Der letzte Bus“ auf große Abschiedsrunde – danach soll endgültig Schluss sein!

Die legendären Rapper wollen ihre Mikrofone bald an den Nagel hängen. Mit „Der letzte Bus“ startet Ende 2026 eine achtzehnmonatige Abschiedstour, die durch Deutschland, Österreich und weitere Länder führen wird.

Der Auftakt ist am 16. Dezember 2026 in Riesa (Sachsen) geplant. Danach folgen u. a. Stationen in Hannover, Frankfurt, Köln und Stuttgart. Laut Veranstaltern dürfen sich Fans auf eine brandneue Show mit „ganz viel Nostalgie“ freuen – ein letztes Mal live mit Hits wie „Sie ist weg“, „MfG“ oder „Tag am Meer“.

Drei Jahrzehnte deutscher Musikgeschichte

Gegründet 1989 in Stuttgart, schrieben Die Fantastischen Vier mit ihrem Debütalbum „Jetzt geht’s ab“ (1991) Musikgeschichte: Es war das erste deutschsprachige Hip-Hop-Album überhaupt. Der große Durchbruch kam 1995 mit „Sie ist weg“, das Platz eins der Charts erreichte. Insgesamt veröffentlichte das Quartett elf Studioalben, zuletzt 2024 „Long Player“.

© WireImage/ Anita Bugge

In einem Interview mit dem „Playboy“ sprach Thomas D. offen über die Herausforderungen des Älterwerdens: „Mir geht das auf den Sack, ich hasse es abgrundtief. Nachts kann ich nicht mehr durchschlafen, die Kraft wird weniger, man wird jedes Jahr einfach dicker.“ Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Die anderen drei Vögel jammern ja seit 15 Jahren schon rum. Und jetzt? Geht es mir genauso.“

© EPA

Dass die Band nun ihren Live-Rückzug verkündet, dürfte für viele Fans dennoch ein Schock sein.

Ein letztes großes Dankeschön

Bis 2028 soll der große Bühnenabschied dauern. Danach wollen Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Ypsilon den Tourbus endgültig „in die Garage stellen“.Mit ihrer Abschiedstournee endet ein Kapitel deutscher Musikgeschichte.