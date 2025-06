Fanta 4-Schock: Abschiedstournee 2029 geplant

In einem Interview mit dem Playboy äußerte sich Thomas D. sehr deutlich über das Ende der Band.

Auch Hip-Hop-Ikonen werden scheinbar älter! Wie Thomas D. von den Fantastischen Vier nun in einem Gespräch erklärte, hadert er mit einigen Aspekten des Älterwerdens.

Älterwerden geht mir auf den Sack

„Die anderen drei Vögel, also Smudo, Michi und And.Ypsilon, jammern ja seit 15 Jahren schon rum. Und jetzt? Geht es mir genauso. Mir geht das Altwerden echt auf den Sack. Ich hasse es abgrundtief“, sagte der 56-Jährige in einem Interview dem Magazin PLAYBOY, deutsche Ausgabe.

Schlechter Schlaf, wird dicker

„Nachts kann ich nicht mehr durchschlafen, die Kraft wird weniger, man wird jedes Jahr einfach dicker. Früher bin ich ins Fitness-Studio, habe wie Arnold Schwarzenegger sofort losgepumpt. Heute mache ich mich warm, dehne mich, mache Yoga. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach Rock ’n’ Roll. Das klingt nach Geriatrie!“

Fanta-Gesetz

Sein Wille, weiter mit der Band aufzutreten und Die Fantastischen Vier fortzuführen, ist nach den Worten von Thomas D jedoch ungebrochen. „Deswegen habe ich ja das Fanta-Gesetz verabschiedet, dass die Band niemals auseinandergehen darf. Ich habe das hochoffiziell verboten. Die Band gibt es so lange, solange ich, der Diktator, es sage! Und wenn es einer doch mal ernst meinen sollte, weiß ich heute schon, was ich sage. ,Hier ist der Ausgang, mein Freund. Und nun ersetzen wir dich einfach durch einen Jüngeren, Besseren und Hübscheren.‘ Wir sind alle so eitel, das zieht.“

Abschied schon 2029?

Heißt das nun, dass die Fantas ewig bestehen werden? Nein! Wie einigen Gerüchten schon länger entnommen werden kann, soll 2029 die Abschiedstournee stattfinden. So verlautbarte das der Manager der vier, Bär Läsker. Thomas D dazu: "Mir ist wichtig zu betonen, dass die Tour nicht bedeutet, dass 2029 unser letztes Konzert ist.“