× Medizinischer Notfall: Fanta4 müssen Show abgsagen!

Sie sind die Hip-Hop-Pioniere Deutschlands, füllen seit über drei Jahrzehnten Konzerthallen und Open-Airs, doch jetzt zwingt ein gesundheitlicher Rückschlag die Kultband „Die Fantastischen Vier“ in die Knie – zumindest vorübergehend.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, musste die für Samstag geplante Überraschungsshow der vier Musiker beim Finalturnier des deutschen Handball-Pokals (Lidl Final4) in Köln kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: ein medizinischer Notfall, der Bandmitglied Thomas D. (56) betrifft. Die Fantastischen Vier – bekannt durch Mega-Hits wie „Die da!?“, „Sie ist weg“ und „MfG“ – sollten in der ausverkauften Lanxess-Arena vor 20.000 Fans für Stimmung sorgen. Doch daraus wurde nichts. Managerin Natascha Nopper bestätigte: „Thomas D. hat ein akutes und sehr schmerzhaftes Rückenproblem und wäre nicht in der Lage gewesen, von Hamburg nach Köln zu reisen – geschweige denn aufzutreten. Sein Arzt hat ihm strikte Bettruhe verordnet.“

Der gebürtige Stuttgarter war erst kürzlich mit seiner Familie aus der Eifel – wo er noch einen Hof besitzt – nach Hamburg gezogen. Dort befindet er sich nun in ärztlicher Behandlung und kuriert seine Beschwerden aus. Für das Publikum der Handball-Finalspiele, bei denen Kiel, die Rhein-Neckar Löwen, Melsungen und Balingen um den Pokal kämpfen, gibt es dennoch einen kleinen Trost: Laut Veranstalter wurde kurzfristig ein hochkarätiger Ersatz-Act organisiert, um die entstandene Lücke im Showprogramm zu füllen.

Für Fans der „Fanta 4“ gibt es trotzdem Grund zur Hoffnung: Die Band ist weiterhin aktiv und bereitet sich derzeit auf ihre große „Long Player“-Open-Air-Tour 2025 vor. Die beiden Österreich-Shows am 29. und 30. Mai in Gmunden und Krems sollen wie geplant stattfinden. Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Anhänger der Hip-Hop-Ikonen im Dezember: Am 19. und 20. Dezember spielen sie ihre traditionellen „Heimspiel“-Konzerte in Stuttgart.

Thomas D. ist mit 56 das jüngste Mitglied der Gruppe. Seine Kollegen Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon sind jeweils 57 Jahre alt. Die vier Musiker gelten als Wegbereiter des deutschsprachigen Hip-Hops und erfreuen sich auch nach über 35 Jahren Bühnenerfahrung einer treuen Fangemeinde. So bedauerlich der Ausfall auch ist – die Gesundheit geht vor. Die Fans wünschen Thomas D. eine schnelle und vollständige Genesung, damit er schon bald wieder gemeinsam mit seinen Bandkollegen auf der Bühne stehen kann. Denn eines ist sicher: Ohne die Fantastischen Vier wäre die deutsche Musiklandschaft um einiges ärmer.