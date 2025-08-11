Alles zu oe24VIP
trump
© Getty Images

Kurz vor Fristende

Trump verschiebt China-Zölle um weitere 90 Tage

11.08.25, 21:10
Die USA haben die Einführung ihrer angedrohten Zölle gegen China um weitere 90 Tage verschoben.

US-Präsident Donald Trump habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, sagte ein Regierungsvertreter am Montag. Am Dienstag wären anderenfalls Zölle von mehr als 100 Prozent auf Waren des jeweils anderen fällig geworden. Eine Stellungnahme Chinas lag zunächst nicht vor.

Beide Seiten hatten im Mai nach Gesprächen in Genf ihre geplanten Aufschläge - 145 Prozent für chinesische Importe in die USA, 125 Prozent für US-Einfuhren in die Volksrepublik - zunächst um 90 Tage ausgesetzt. Trump zeigte sich zuletzt optimistisch über den Verlauf der Verhandlungen.

Die Verhandlungen würden "ziemlich gut" laufen, hatte Trump am Montag vor Journalisten im Weißen Haus gesagt. Er betonte zudem seine "sehr gute Beziehung" zu dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Peking hatte kurz zuvor erklärt, auf "positive Ergebnisse" im Zollkonflikt zu hoffen. "Wir hoffen, dass die USA mit China zusammenarbeiten werden, um (...) auf der Grundlage von Gleichheit, Respekt und gegenseitigem Nutzen positive Ergebnisse anzustreben", erklärte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian.

