Trump will jetzt Mexiko bombardieren

US-Präsident Donald Trump erwägt nun laut US-Medien Mexiko zu bombardieren.

Es geht ihm dabei um die Drogen-Kartelle, die die bekannte Todes-Droge Fentanyl über die Südgrenze der USA schmuggeln. Dafür sieht er von einem direkten militärischen Drohnenangriff auf mexikanisches Territorium nicht ausgeschlossen.

Das Ziel ist es, den Drogen-Schmuggel in den USA einzudämmen. Wie er das erreichen möchte? Am besten mit Bombardements auf Mexiko. Genauer gesagt will der Präsident mexikanische Drogenkartelle zerschlagen.

Offenbar befindet sich das Weiße Haus bereits gemeinsam mit dem Pentagon und der CIA in der ernsthaften Planung dieser Ankündigung, wie die BILD berichtet.

Der Republikaner macht das Nachbarland mitverantwortlich für die Fentanyl-Welle in den USA, durch die inzwischen Tausende Drogenabhängige gestorben sind.