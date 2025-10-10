Trump-Xi-Gipfel geplatzt - stattdessen drohen USA mit "massiver Zollerhöhung"

US-Präsident Donald Trump sagt das geplante Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping plötzlich ab und droht dem Land nun mit "massiven Zollerhöhungen".

Auf seiner Social-Media-Seite schrieb er, dass es „keinen Grund“ gebe, sich im Rahmen seiner bevorstehenden Reise nach Südkorea mit Xi zu treffen. Zuvor hatte China die Ausfuhr von Seltenen Erden eingeschränkt.

Trump deutete an, dass er als Reaktion auf Xis Maßnahmen eine „massive Erhöhung“ der Einfuhrzölle auf chinesische Produkte in Betracht ziehe. Er habe Xi beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) treffen sollen – "aber jetzt scheint es keinen Grund mehr dafür zu geben", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Auf Truth Social schreibt er: "Niemand hat so etwas jemals gesehen, aber im Grunde würde dies die Märkte verstopfen und das Leben für praktisch jedes Land der Welt erschweren, insbesondere für China. Unsere Beziehungen zu China waren in den letzten sechs Monaten sehr gut, was diesen Schritt im Handel umso überraschender macht. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie auf der Lauer lagen, und jetzt hat sich wie üblich herausgestellt, dass ich Recht hatte!", schreibt Trump weiter.

Der Beitrag ist auffällig lang - Trump ist wütend auf angebliche chinesische Richtlinien, die Exportkontrollen für Produktionselemente im Zusammenhang mit Seltenen Erden vorsehen.