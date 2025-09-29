Ukrainische 500-Gramm-Drohne zerstört 6-Millionen-Dollar-Helikopter der Russen

Einen Hammer-Abschuss erzielte die Ukraine im Krieg gegen Russland mit ihrer berüchtigten FPV-Drohne, die gerade mal ein halbes Kilogramm schwer ist - die einen russischen sechs Millionen-Dollar teuren Mi-8-Helikopter zerstörte.

Die Unmanned Systems Forces der Ukraine meldeten am Sonntag die Zerstörung eines russischen Mi-8-Hubschraubers. Laut der Plattform Ukrinform erfolgte der Angriff im Gebiet von Kotliarivka. Eine Einheit der 59. Angriffsbrigade, auch bekannt als „Steppe Predators“, setzte dafür eine nur rund ein halbes Kilogramm schwere FPV-Drohne ein.

Video soll Treffer zeigen

Die Spezialeinheit veröffentlichte Aufnahmen auf Telegram, die den Absturz des Hubschraubers dokumentieren sollen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Mi-8 nach dem Treffer in Flammen aufgeht.

Sechs Millionen-Dollar zerschossen

Der Mi-8 ist ein Mehrzweckhubschrauber, den Russland sowohl für Transport- und Frachtflüge als auch für medizinische Evakuierungen und Luftunterstützung einsetzt. Die Kosten für ein solches Modell liegen bei mindestens sechs Millionen US-Dollar.

Der ukrainische Generalstab hob die Zerstörung als wichtigen Erfolg hervor. Mit dem Verlust des Hubschraubers soll der Druck auf die russischen Angreifer weiter erhöht werden.