Ukrainischer Soldat sprengt Brücke – und opfert sich selbst

Während die russische Armee immer weiter nach Kiew vorrückt, spitzt sich auch auf der Halbinsel Krim die Lage zu. Das Ukrainische Militär versucht, Blockaden zu errichten und die herannahenden Panzer am Weiterfahren zu hindern – unter anderem, indem strategisch wichtige Brücken gesprengt werden.

???? #BREAKING

The Russian army struck a bridge in Henichesk, Ukraine, while there were civilian vehicles, the number of dead and injured is not yet known.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/MeioExrng2