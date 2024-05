US-Abzug aus dem Niger bis Mitte September

Bisher waren rund 650 US-Soldaten im Niger stationiert - Militärregierung hatte USA und Frankreich nach Putsch zum Truppenrückzug aufgefordert.

Der angekündigte Abzug der US-Truppen aus dem Niger soll nach Angaben beider Länder bis Mitte September abgeschlossen sein. Der Abzug habe bereits begonnen und die letzten US-Soldaten sollten das Land "spätestens" am 15. September verlassen, erklärten die Regierungen der USA und des Niger am Sonntag. Die Erklärung folgte mehrtägigen Gesprächen zwischen einer Delegation des US-Verteidigungsministeriums und nigrischen Beamten in Niamey.

Bisher waren rund 650 US-Soldaten zum Kampf gegen Islamisten in dem westafrikanischen Land stationiert. Nach einem Militärputsch im Niger im vergangenen Juli hatten die neuen Machthaber die USA aufgefordert, ihre Truppen abzuziehen. Eine Vereinbarung zur militärischen Zusammenarbeit wurde von nigrischer Seite aufgekündigt.

Militärs hatten im Juli vergangenen Jahres den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt, die Macht im Land übernommen und sich verstärkt Russland zugewandt. Bis zu dem Staatsstreich war der Niger für die USA und für die frühere Kolonialmacht Frankreich ein wichtiger Ausgangspunkt für Einsätze gegen Jihadisten. Im Dezember verließen die letzten französischen Soldaten auf Aufforderung der neuen Machthaber das Land.