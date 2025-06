USA ziehen Militärflugzeuge von Stützpunkt in Katar ab

Zurück blieben drei Transportflieger.

Doha. Im Zuge der Debatte über eine mögliche US-Einmischung in den Krieg zwischen Israel und dem Iran haben die USA Satellitenbildern zufolge einen Luftstützpunkt in Katar binnen zwei Wochen fast vollständig geräumt. Von der Basis Al-Udeid wurden zwischen dem 5. und dem 19. Juni fast 40 Militärflugzeuge abgezogen, wie eine Analyse der Nachrichtenagentur AFP von Satellitenbildern von Planet Labs PBC am Donnerstag zeigte. Zurück blieben drei Transportflieger.

Weniger als 300 Kilometer vom Iran entfernt

Zudem sei dem Personal des Luftstützpunktes "als Vorsichtsmaßnahme" zu besonderer Wachsamkeit geraten und der Zugang zum Stützpunkt "vorübergehend eingeschränkt" worden, hieß es in einer Erklärung der US-Botschaft in Katar. Der Al-Udeid Stützpunkt in Katar sei wegen seiner Nähe zum Iran von weniger als 300 Kilometern sehr gefährdet, erklärte der pensionierte US-General und Nahost-Experte des US-Thinktanks Rand Corporation, Mark Schwartz, AFP.

Bisher ist unklar, ob die USA in den Krieg zwischen dem Iran und Israel eingreifen werden. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, er werde die Entscheidung darüber binnen zwei Wochen treffen. Der Iran hatte die US-Regierung immer wieder vor einem Eingreifen gewarnt.

Israel hatte am vergangenen Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Erklärtes Ziel Israels ist die Zerstörung des iranischen Atomprogramms. Der Iran attackiert Israel seitdem mit Raketen und Drohnen.